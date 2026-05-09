Врач раскритиковал «Лейкерс» за слабое лечение травмы Дончича

Спортивный врач Джесси Морс раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» за лечение травмы разыгрывающего Луки Дончича, заявив, что использование только PRP-терапии (обогащённой тромбоцитами плазмы) при повреждении задней поверхности бедра второй степени было недостаточным и могло отсрочить его возвращение на площадку в плей-офф.

«По моему мнению, основываясь на том, что нам известно, если бы всё было сделано правильно, он должен был вернуться одну-две недели назад. Могу с уверенностью сказать, что бы он ни делал, этого было недостаточно. PRP едва ли помогает. Если бы он выбрал правильный продукт, объём, место инъекции и врача, он уже должен был вернуться», — написал Морс на своей странице в социальной сети X.