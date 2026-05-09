Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита»

Председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о своём возможном уходе из команды по окончании сезона. Ранее в СМИ появились сообщения, что Медведев и генеральный директор клуба Александр Церковный могут покинуть свои должности.
— Правда, что вы покинете баскетбольный «Зенит» в конце сезона?
— С какой это стати?
— То есть на пенсию не собираетесь?
— Годить будем, — приводит слова Медведева Sport24.
11 мая «Зенит» проведёт первый матч серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ, где встретится с казанским УНИКСом. В 1/4 финала «Зенит» обыграл «Уралмаш» — 3-1.