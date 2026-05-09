Форвард «Чикаго» Ябуселе инвестировал в бельгийский баскетбольный клуб

Форвард «Чикаго Буллз» Гершон Ябуселе вместе с группой профессиональных баскетболистов вошёл в состав инвесторов, которые приобрели контрольный пакет акций бельгийского клуба «Монс-Эно», переживавшего серьёзный финансовый кризис. Сделку удалось завершить благодаря французской компании CityX Clubs, сообщает Basket News.

В последние месяцы «Монс-Эно», двукратный чемпион Бельгии, оказался на грани банкротства из-за растущих долгов. Однако на прошлой неделе клуб получил лицензию на участие в следующем сезоне после того, как CityX Clubs предоставила финансовые гарантии. Помимо Ябуселе, в группу инвесторов вошли игрок БК «Париж» Амат М’Бай и капитан сборной Бельгии Ману Лекомт.