Тэйлен Хортон-Такер назвал игрока «Фенербахче», который готов играть НБА

Экс-защитник «Чикаго Буллз» и «Юты Джаз» Тэйлен Хортон-Такер заявил, что турецкий форвард «Фенербахче» Тарик Биберович уже сейчас готов играть в сильнейшей лиге мира.

«Определённо. У него есть много ответов на тесты. Иметь такого подготовленного тренера, как он, будучи профессиональным игроком… Трудно желать чего-то ещё. Тарик определённо готов играть в НБА. Думаю, болельщики «Фенербахче» будут не очень рады, но да, он определённо вписался бы в НБА. Это игрок НБА, который чертовски хорош в Евролиге, так что в целом он просто великий игрок на любом уровне», — приводит слова Хортон-Такера BasketNews.