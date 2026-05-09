«Зенит» испытал трудности с бронированием отеля в Казани перед полуфиналом ЕЛ — источник

Перед стартом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом баскетбольный клуб «Зенит» столкнулся с проблемами при бронировании гостиницы в столице Татарстана. В даты матчей в городе проходит Международный экономический форум, из-за чего наблюдается высокая загрузка отелей и городской инфраструктуры, сообщает «Матч ТВ».

При этом с организацией перелёта у команды проблем не возникло. Дополнительным фактором при выборе размещения стало соответствие гостиниц внутренним требованиям клуба: уровень четыре–пять звёзд, отсутствие шумных мероприятий во время проживания команды, организация сбалансированного спортивного питания, наличие отдельного зала для командных собраний и видеоразборов, а также помещений под медицинские процедуры и массажные столы. Вопрос с бронированием отеля удалось решить только накануне отъезда команды в Казань в пятницу вечером.

Полуфинальная серия до четырёх побед между «Зенитом» и УНИКСом стартует 11 мая в Казани.