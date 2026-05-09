Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» испытал трудности с бронированием отеля в Казани перед полуфиналом ЕЛ — источник

«Зенит» испытал трудности с бронированием отеля в Казани перед полуфиналом ЕЛ — источник
Комментарии

Перед стартом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом баскетбольный клуб «Зенит» столкнулся с проблемами при бронировании гостиницы в столице Татарстана. В даты матчей в городе проходит Международный экономический форум, из-за чего наблюдается высокая загрузка отелей и городской инфраструктуры, сообщает «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом с организацией перелёта у команды проблем не возникло. Дополнительным фактором при выборе размещения стало соответствие гостиниц внутренним требованиям клуба: уровень четыре–пять звёзд, отсутствие шумных мероприятий во время проживания команды, организация сбалансированного спортивного питания, наличие отдельного зала для командных собраний и видеоразборов, а также помещений под медицинские процедуры и массажные столы. Вопрос с бронированием отеля удалось решить только накануне отъезда команды в Казань в пятницу вечером.

Полуфинальная серия до четырёх побед между «Зенитом» и УНИКСом стартует 11 мая в Казани.

Материалы по теме
Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном уходе из «Зенита»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android