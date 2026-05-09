Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс — об игре против Вембаньямы: он буквально везде, это очень трудно

Эдвардс — об игре против Вембаньямы: он буквально везде, это очень трудно
Комментарии

Американский форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (108:115, 1-2) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА заявил, что из-за невероятных габаритов центрового соперника Виктора Вембаньямы его команде трудно атаковать из трёхсекундной зоны.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 115
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 18, Макдэниелс - 17, Гобер - 13, Рэндл - 12, Досунму - 11, Шеннон - 5, Филлипс, Инглс, Хиланд, Конли, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 39, Фокс - 17, Касл - 13, Васселл - 13, Джонсон - 11, Харпер - 8, Брайант - 6, Шампани - 6, Корнет - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

«У них на площадке парень ростом 2,24 метра. Он занимает очень много места. Пытаюсь найти способы отдать передачу свободному игроку вокруг него, потому что в «краске» он буквально везде, это очень трудно», — приводит слова Эдвардса Basket News.

Вембаньяма в третьем матче серии с «Миннесотой» оформил дабл-дабл — 39 очков, 15 подборов. Также в его активе одна передача.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вембаньяма рассказал, как тренировки с Оладжьювоном помогли в 3-й игре с «Миннесотой»
«Показал себя». Тренер «Сан-Антонио» оценил игру Вембаньямы в 3-м матче с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android