Эдвардс — об игре против Вембаньямы: он буквально везде, это очень трудно

Американский форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (108:115, 1-2) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА заявил, что из-за невероятных габаритов центрового соперника Виктора Вембаньямы его команде трудно атаковать из трёхсекундной зоны.

«У них на площадке парень ростом 2,24 метра. Он занимает очень много места. Пытаюсь найти способы отдать передачу свободному игроку вокруг него, потому что в «краске» он буквально везде, это очень трудно», — приводит слова Эдвардса Basket News.

Вембаньяма в третьем матче серии с «Миннесотой» оформил дабл-дабл — 39 очков, 15 подборов. Также в его активе одна передача.