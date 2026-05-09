Ассистент главного тренера «Денвера» Дадли может возглавить «Портленд» — Скотто

Ассистент главного тренера «Денвер Наггетс» Джаред Дадли может стать новым главным тренером «Портленд Трэйл Блэйзерс». Об этом сообщил журналист Майкл Скотто в социальной сети X.

«Насколько мне известно, «Трэйл Блэйзерс» провели собеседование с Джаредом Дадли на должность главного тренера. Дадли является ведущим ассистентом «Наггетс». Он также был ассистентом «Маверикс». Специалист провёл 14 сезонов в НБА за «Бобкэтс», «Санз», «Клипперс», «Бакс», «Уизардс», «Нетс» и «Лейкерс», — написал Скотто.

«Наггетс» завершили выступление в плей-офф НБА уже в первом раунде, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» в серии со счётом 2-4.

