Аналитик высказался о будущем Дончича и Ривза в «Лейкерс»

Известный спортивный аналитик Джей Уильямс выразил сомнение, что баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и Остин Ривз могут успешно играть вместе в долгосрочной перспективе.

«Не знаю, как можно иметь Остина в одной команде с Лукой. Многие пытаются сказать, что Ривз — это Джален Брансон или Кайри Ирвинг для Луки. Но в какой-то момент наличие обоих этих парней на площадке с точки зрения оборонительной уязвимости — это главная проблема. Думаю, вам нужно заполучить игроков, которые могут защищаться и бросать, и буквально построить команду вокруг Луки. Не знаю, стоит ли платить Ривзу свыше $ 30 млн, чтобы потом иметь проблемы с потолком зарплат при попытке заполучить этих игроков», — приводит слова Уильямса NBA Courtside в социальной сети Х.