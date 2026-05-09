Стивен Эй Смит раскритиковал игру Хардена во втором матче серии с «Детройтом»

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит высказался о разыгрывающем «Кливленд Кавальерс» Джеймсе Хардене, который набрал всего 10 очков во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Детройт Пистонс» (97:107). «Кавальерс» уступают в серии 0-2.

«Посмотрю в камеру и скажу это Джеймсу Хардену: «Твой статус члена Зала славы на грани отзыва». Мы знаем его историю в седьмых матчах. В последних четырёх или пяти седьмых матчах он попадает около 27% с игры и 17% из-за дуги. Это один из самых результативных игроков в истории НБА. И факт заключается в том, что когда вы смотрите на Джеймса Хардена, по-настоящему страшно, что он бездействует. Я был бы счастлив, если бы у него было 0 из 12. Серьёзно? Даже не пытаешься бросать? Один из величайших снайперов всех времён, когда накал страстей возрастает, ты съёживаешься? Боишься бросать? Это невероятно», — приводит слова Смита First Take в социальной сети Х.