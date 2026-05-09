Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит раскритиковал игру Хардена во втором матче серии с «Детройтом»

Стивен Эй Смит раскритиковал игру Хардена во втором матче серии с «Детройтом»
Комментарии

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит высказался о разыгрывающем «Кливленд Кавальерс» Джеймсе Хардене, который набрал всего 10 очков во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА с «Детройт Пистонс» (97:107). «Кавальерс» уступают в серии 0-2.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 21, Робинсон - 17, Дженкинс - 14, Томпсон - 10, Дюрен - 8, Леверт - 8, Холланд - 2, Стюарт - 2, Рид, Ланир, Сассер, Грин, Смит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Аллен - 22, Харден - 10, Мобли - 9, Уэйд - 8, Тайсон - 7, Шрёдер - 4, Страс - 3, Эллис - 3, Брайант, Меррилл, Портер, Нэнс, Проктор, Томлин

«Посмотрю в камеру и скажу это Джеймсу Хардену: «Твой статус члена Зала славы на грани отзыва». Мы знаем его историю в седьмых матчах. В последних четырёх или пяти седьмых матчах он попадает около 27% с игры и 17% из-за дуги. Это один из самых результативных игроков в истории НБА. И факт заключается в том, что когда вы смотрите на Джеймса Хардена, по-настоящему страшно, что он бездействует. Я был бы счастлив, если бы у него было 0 из 12. Серьёзно? Даже не пытаешься бросать? Один из величайших снайперов всех времён, когда накал страстей возрастает, ты съёживаешься? Боишься бросать? Это невероятно», — приводит слова Смита First Take в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android