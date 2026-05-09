«Беру ответственность на себя. Это моя ошибка». Тренер «Кливленда» — об игре Хардена

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон взял на себя ответственность за игру защитника Джеймса Хардена во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Детройт Пистонс» (97:107). «Кавальерс» уступают в серии 0-2.

«Чувствую, что это на мне. Во второй половине он сделал всего два броска. Беру всю ответственность на себя. Это моя ошибка. Мы пытались ускорить темп во второй половине, играть быстрее, доставлять мяч вперёд, и он отлично справлялся с тем, чтобы отдавать его. Но наше нападение сейчас не на том уровне, чтобы когда он и Донован Митчелл отдают мяч, Джеймс возвращался к ним в какой-то момент. Чувствую, что этого не произошло, и я, и Митчелл не вернулись к нему, так что нам нужно это рассмотреть», — приводит слова Аткинсона Basket News.