Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Беру ответственность на себя. Это моя ошибка». Тренер «Кливленда» — об игре Хардена

«Беру ответственность на себя. Это моя ошибка». Тренер «Кливленда» — об игре Хардена
Комментарии

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон взял на себя ответственность за игру защитника Джеймса Хардена во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА с «Детройт Пистонс» (97:107). «Кавальерс» уступают в серии 0-2.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
08 мая 2026, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Харрис - 21, Робинсон - 17, Дженкинс - 14, Томпсон - 10, Дюрен - 8, Леверт - 8, Холланд - 2, Стюарт - 2, Рид, Ланир, Сассер, Грин, Смит
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Аллен - 22, Харден - 10, Мобли - 9, Уэйд - 8, Тайсон - 7, Шрёдер - 4, Страс - 3, Эллис - 3, Брайант, Меррилл, Портер, Нэнс, Проктор, Томлин

«Чувствую, что это на мне. Во второй половине он сделал всего два броска. Беру всю ответственность на себя. Это моя ошибка. Мы пытались ускорить темп во второй половине, играть быстрее, доставлять мяч вперёд, и он отлично справлялся с тем, чтобы отдавать его. Но наше нападение сейчас не на том уровне, чтобы когда он и Донован Митчелл отдают мяч, Джеймс возвращался к ним в какой-то момент. Чувствую, что этого не произошло, и я, и Митчелл не вернулись к нему, так что нам нужно это рассмотреть», — приводит слова Аткинсона Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android