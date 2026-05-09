Баркли — Грину: мы не на одном уровне. Я бы не променял свою карьеру на твою

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли ответил форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину, который в эфире Inside the NBA попытался уколоть легендарного игрока, напомнив о его неудачных последних годах в «Хьюстон Рокетс».

«Мои замечания в адрес любого игрока или тренера касаются только ситуации. Он нанёс удар по мне, но не обижаюсь. Я говорил о парнях, и они отвечали мне личными выпадами. В прошлый раз, когда вы приглашали меня на шоу, я сказал, что сожалею о своих годах в «Рокетс», особенно о последних двух, когда был ужасен. Но «Уорриорз» не были значимы три-четыре года. Они четыре года подряд играют в плей-ин, а когда ты в плей-ин, ты не в плей-офф. Они были нерелевантны. Старые люди не становятся здоровее, старые люди умирают. Если бы «Голден Стэйт» был значим, его бы не было в студии со мной!

Я бы не променял свою карьеру на карьеру Дрэймонда, уверен, что Карл Мэлоун и Патрик Юинг тоже. У него отличная карьера, но думать, что он на том же уровне, что и мы как игроки, может только сумасшедший. Никогда не бью ниже пояса. Дрэймонд — хороший игрок, у него была отличная карьера, но мы не на одном уровне. Поэтому могу слушать, но не обязан отвечать каждый раз, когда кто-то говорит обо мне», — приводит слова Баркли Fadeaway World.