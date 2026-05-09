Брэндон Ингрэм перенёс операцию на пятке

Американский форвард «Торонто Рэпторс» Брэндон Ингрэм перенёс операцию на правой пятке после того, как усугубил травму во время серии первого раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (3-4), сообщает репортёр Бретт Сигел на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, звёздный форвард досрочно покинул пятый матч серии из-за воспаления и не смог вернуться на площадку. Ранее главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович сообщал, что Ингрэм усугубил ту же травму, которая беспокоила его в концовке регулярного чемпионата.

В регулярном Ингрэм набирал в среднем 21,4 очка, делал 5,6 подбора и 3,7 передачи за 76 матчей, реализуя 47,7% с игры и 38,2% трёхочковых.