Кливленд Кавальерс — Детройт Пистонс, результат матча 9 мая 2026, счет 116:109, 3-й матч 1/4 финала плей-офф НБА — 2025/2026

«Кливленд» обыграл «Детройт» и сократил отставание в серии 1/4 финала плей-офф НБА
Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 116:109.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
116 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Харден - 19, Аллен - 18, Мобли - 13, Шрёдер - 11, Страс - 7, Меррилл - 7, Тайсон - 3, Уэйд - 3, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 21, Робинсон - 15, Дюрен - 11, Рид - 11, Томпсон - 9, Леверт - 6, Стюарт - 4, Грин - 3, Дженкинс - 2, Холланд, Ланир, Сассер, Смит

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 35 очков, 10 подборов и четыре передачи.

В составе «Пистонс» выделялся разыгрывающий Кейд Каннингем, на его счету 27 очков и 10 передач, также он совершил 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Детройта». Следующий матч состоится в ночь на 12 мая в Кливленде.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
