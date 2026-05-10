«Лейкерс» 3-й раз подряд уступили «Оклахоме» и оказались в шаге от вылета из плей-офф НБА

В ночь с 9 на 10 мая прошёл очередной матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу одержали баскетболисты «Оклахомы» — 131:108, увеличив своё преимущество в серии до 3-0.

Самым результативным игроком победителей стал защитник Аджай Митчелл, набравший 24 очка и установивший личный рекорд. Шей Гилджес-Александер также отличился — на его счету 23 очка и девять передач.

В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал форвард Руи Хатимура — 21. Леброн Джеймс и Люк Кеннард добавили 19 и 18 очков соответственно.

Теперь «Оклахоме» осталось одержать одну победу, чтобы выйти в финал Западной конференции, где её соперником станет либо «Сан-Антонио Спёрс», либо «Миннесота Тимбервулвз».