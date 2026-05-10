Джей Джей Редик назвал цель «Лейкерс» после третьего подряд поражения от «Оклахомы»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131, 0-3) отреагировал на третье подряд поражение своей команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

«Я не собираюсь сдаваться в этой серии. В понедельник мы выйдем бороться за победу. Наша задача — продлить серию и вернуть её в Оклахому», — заявил Редик во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Аджай Митчелл, который набрал 24 очка и установил собственный рекорд результативности. Шей Гилджес-Александер также проявил себя, записав на свой счет 23 очка и девять передач.

У «Лейкерс» самым результативным стал форвард Руи Хатимура, набравший 21 очко. Леброн Джеймс и Люк Кеннард принесли своей команде 19 и 18 очков соответственно.

Плей-офф НБА — календарь
Плей-офф НБА — сетка
