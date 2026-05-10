Джей Джей Редик назвал цель «Лейкерс» после третьего подряд поражения от «Оклахомы»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131, 0-3) отреагировал на третье подряд поражение своей команды.

«Я не собираюсь сдаваться в этой серии. В понедельник мы выйдем бороться за победу. Наша задача — продлить серию и вернуть её в Оклахому», — заявил Редик во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Аджай Митчелл, который набрал 24 очка и установил собственный рекорд результативности. Шей Гилджес-Александер также проявил себя, записав на свой счет 23 очка и девять передач.

У «Лейкерс» самым результативным стал форвард Руи Хатимура, набравший 21 очко. Леброн Джеймс и Люк Кеннард принесли своей команде 19 и 18 очков соответственно.