Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я не злюсь и не расстроен». Леброн — о третьем поражении «Лейкерс» в серии с «Оклахомой»

«Я не злюсь и не расстроен». Леброн — о третьем поражении «Лейкерс» в серии с «Оклахомой»
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал очередное поражение своей команды в третьем матче серии с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131, 0-3). Отметим, что «Лейкерс» теперь находятся в шаге от вылета из плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

«Я не злюсь и не расстроен. Конечно, разочарование есть — просто потому, что мы проигрываем 0-3, это очевидно. Но у нас всё ещё есть шанс, и на данный момент это самое главное, что можно просить», — заявил Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что Леброн провёл на площадке 37 минут, за которые набрал 19 очков, реализовав семь из 19 бросков с игры. Также в его активе восемь результативных передач и шесть подборов.

Плей-офф НБА — календарь
Плей-офф НБА — сетка
Сейчас читают:
«Оклахома» легко победила «Лейкерс»: команда Леброна близка к вылету. Плей-офф НБА — LIVE
Live
«Оклахома» легко победила «Лейкерс»: команда Леброна близка к вылету. Плей-офф НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android