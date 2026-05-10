«Я не злюсь и не расстроен». Леброн — о третьем поражении «Лейкерс» в серии с «Оклахомой»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал очередное поражение своей команды в третьем матче серии с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131, 0-3). Отметим, что «Лейкерс» теперь находятся в шаге от вылета из плей-офф.

«Я не злюсь и не расстроен. Конечно, разочарование есть — просто потому, что мы проигрываем 0-3, это очевидно. Но у нас всё ещё есть шанс, и на данный момент это самое главное, что можно просить», — заявил Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что Леброн провёл на площадке 37 минут, за которые набрал 19 очков, реализовав семь из 19 бросков с игры. Также в его активе восемь результативных передач и шесть подборов.