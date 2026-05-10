Леброн ответил, можно ли поставить «Оклахому» в один ряд с «Уорриорз» и «Чикаго» 1990-х

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131, 0-3) высказался о том, можно ли поставить сегодняшнюю «Оклахому» в один ряд с «Голден Стэйт Уорриорз» образца сезона-2017/2018 и «Чикаго Буллз» 1990-х.

«Знаете, они правда чертовски сильны по всему составу. Просто не сбавляют обороты ни на секунду», — заявил Джеймс в послематчевом интервью.

Отметим, что Леброн сегодня провёл на площадке 37 минут, за которые набрал 19 очков, реализовав семь из 19 бросков с игры. Кроме того, он отметился восемью результативными передачами и шестью подборами.