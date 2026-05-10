Матч-центр:
Шей Гилджес-Александер ответил, доволен ли своей игрой после третьей победы над «Лейкерс»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» поделился своими мыслями о третьей победе команды, которая позволила повести в серии со счётом 3-0. Гилджес-Александер также оценил своё выступление.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

«Откровенно говоря, последние игры были далеко не лучшими в моём исполнении. Но, думаю, я всё равно смог помочь команде добиться победы. Пока мы выигрываем — для меня это главное. Если дальше в плей-офф, да и вообще в карьере, всё будет складываться так же, как в этих двух матчах, меня это устроит, потому что главное — это победы», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

