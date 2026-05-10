Шей Гилджес-Александер ответил, доволен ли своей игрой после третьей победы над «Лейкерс»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» поделился своими мыслями о третьей победе команды, которая позволила повести в серии со счётом 3-0. Гилджес-Александер также оценил своё выступление.

«Откровенно говоря, последние игры были далеко не лучшими в моём исполнении. Но, думаю, я всё равно смог помочь команде добиться победы. Пока мы выигрываем — для меня это главное. Если дальше в плей-офф, да и вообще в карьере, всё будет складываться так же, как в этих двух матчах, меня это устроит, потому что главное — это победы», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.