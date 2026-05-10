Гилджес-Александер объяснил, в чём главная сила «Оклахомы» в серии с «Лейкерс»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после третьего матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» поделился впечатлениями об атмосфере в команде, когда она ведёт в серии со счётом 3-0.

«Мы на самом деле очень хорошо ладим как команда — это всегда помогает.

Нам просто нравится быть вместе, проводить время друг с другом, общаться. Это чем-то похоже на обычную игру с друзьями: выходишь на площадку, чувствуешь ту же атмосферу, знаешь, кто как играет, и получаешь от этого удовольствие», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.