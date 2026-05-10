НБА: результаты игр плей-офф на 10 мая

В ночь на 10 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день плей-офф, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть два матча 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей плей-офф на 10 мая:

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 116:109 (счёт в серии 1-2);

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:131 (счёт в серии 0-3).

Из четырёх пар, участвующих в 1/4 финала, «Оклахома» стала вторым коллективом, который за три матча одержал три победы. Первой такой командой является «Нью-Йорк Никс», которая во вчерашнем матче с «Филадельфией Сиксерс» сделала счёт 3-0. В четвёртом противостоянии между «Сан-Антонио Спёрс» и «Миннесотой Тимбервулвз» счёт 2-1.