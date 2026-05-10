Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» установили антирекорд после третьего поражения от «Оклахомы» в плей-офф

«Лейкерс» установили антирекорд после третьего поражения от «Оклахомы» в плей-офф
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения в третьем матчe 1/4 финала с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131; счёт в серии 0-3) установила антирекорд североамериканской лиги.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

Калифорнийский коллектив — первый клуб в истории НБА, который лидировал в счёте по итогам первых половин двух матчей подряд в плей-офф, но проиграл с суммарной разницей более чем в 40 очков за две встречи.

Во втором матче серии «Лос-Анджелес» выигрывал после первой половины со счётом 58:57, а закончил поражением 107:125. Минувшей ночью «озёрники» ушли на большой перерыв, ведя 59:57, а в итоге проиграли 108:131.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Легенда WWE раскритиковал Луку Дончича за пропуск старта плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android