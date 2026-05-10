«Лейкерс» установили антирекорд после третьего поражения от «Оклахомы» в плей-офф

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения в третьем матчe 1/4 финала с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131; счёт в серии 0-3) установила антирекорд североамериканской лиги.

Калифорнийский коллектив — первый клуб в истории НБА, который лидировал в счёте по итогам первых половин двух матчей подряд в плей-офф, но проиграл с суммарной разницей более чем в 40 очков за две встречи.

Во втором матче серии «Лос-Анджелес» выигрывал после первой половины со счётом 58:57, а закончил поражением 107:125. Минувшей ночью «озёрники» ушли на большой перерыв, ведя 59:57, а в итоге проиграли 108:131.