«Црвена Звезда» заинтересована в Вассилисе Спанулисе — SDNA

Руководство команды Евролиги «Црвена Звезда» заинтересовано в назначении греческого специалиста Вассилиса Спанулиса на пост главного тренера, о чём сообщили в издании SDNA.

«Вассилис Спанулис будет доступен в качестве свободного агента этим летом, и, как сообщается, несколько команд Евролиги проявляют к нему интерес. «Црвена Звезда» является одним из главных претендентов на его назначение», — говорится в новости издания.

В марте 2026-го Спанулис покинул свою должность главного тренера в «Монако». Греческий специалист возглавил монегасков в конце 2024 года. В феврале он привёл команду к победе в Кубке лидеров.