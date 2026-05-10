Аналитик объяснил, почему Леброна нельзя считать величайшим в истории баскетбола

Известный американский аналитик Скип Бэйлесс рассказал, почему 41-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественник Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», не может считаться величайшим игроком в истории баскетбола.

«Вот что лишает Леброна в моих глазах статуса величайшего: Дрэймонд Грин назвал Леброна сучкой прямо ему в лицо. Прокричал это. А в прошлом году Име Удока сказал ему то же самое. Кто-нибудь осмелился бы назвать так Коби Брайанта или Ларри Бёрда?» — приводит слова Бэйлесса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.