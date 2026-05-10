Сборная России проведёт товарищеский матч с Турцией и ещё с одной командой из Европы

Генеральный секретарь, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок рассказал о ближайших товарищеских матчах, которые проведёт мужская сборная России по баскетболу летом 2026 года.

«Определили расширенный состав сборной, определена подготовка сборной на лето. Основные сборы пройдут в Сочи. Также запланированы товарищеские матчи: один из них со сборной Турции. Сейчас идёт техническая подготовка к этой игре — в каком городе, каком зале. Также после этой игры планируется как минимум ещё один матч с европейской сборной», — приводит слова Дячка ТАСС.

На днях в РФБ объявили расширенный состав национальной команды на летние сборы.

