«Жальгирис» продлил контракт с 33-летним немецким разыгрывающим Маодо Ло

33-летний немецкий разыгрывающий защитник Маодо Ло продлил контракт с литовским клубом «Жальгирис». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Согласно официальной информации, игрок заключил соглашение с коллективом по схеме «1+1», что позволит Маодо остаться в Каунасе как минимум ещё на один сезон с возможностью продления ещё на один год.

Фото: Пресс-служба «Жальгириса»

Напомним, в регулярном чемпионате Евролиги немецкий разыгрывающий защитник в среднем за игру набирал 7,5 очка, делал 2,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.

«Жальгирис» не примет участия в «Финале четырёх», поскольку в четвертьфинальной серии уступил «Фенербахче» (1-3).

