«Надрали задницы в трёх матчах подряд». Тренер «Лейкерс» — о серии с «Оклахомой»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался после третьего поражения в 1/4 финала от «Оклахома-Сити Тандер» (108:131; счёт в серии 0-3).

«Они надрали нам задницы в трёх матчах подряд. Это невероятная баскетбольная команда», — приводит слова Редика с пресс-конференции издание Clutch Points.

В первом раунде плей-офф калифорнийский коллектив встречался с «Хьюстон Рокетс» и одержал победу в серии со счётом 4-2. Действующий чемпион турнира «Оклахома» прошла «Финикс Санз» со счётом 4-0 и в ночь на 12 мая может закончить серию с «озёрниками» с таким же счётом.