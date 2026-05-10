«Надрали задницы в трёх матчах подряд». Тренер «Лейкерс» — о серии с «Оклахомой»

«Надрали задницы в трёх матчах подряд». Тренер «Лейкерс» — о серии с «Оклахомой»
Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался после третьего поражения в 1/4 финала от «Оклахома-Сити Тандер» (108:131; счёт в серии 0-3).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

«Они надрали нам задницы в трёх матчах подряд. Это невероятная баскетбольная команда», — приводит слова Редика с пресс-конференции издание Clutch Points.

В первом раунде плей-офф калифорнийский коллектив встречался с «Хьюстон Рокетс» и одержал победу в серии со счётом 4-2. Действующий чемпион турнира «Оклахома» прошла «Финикс Санз» со счётом 4-0 и в ночь на 12 мая может закончить серию с «озёрниками» с таким же счётом.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
У «Оклахомы» нет поражений — и это пугает. «Лейкерс» уже не скрыть разницу в классе
У «Оклахомы» нет поражений — и это пугает. «Лейкерс» уже не скрыть разницу в классе
