«Оклахома» установила историческое достижение в противостоянии с «Лейкерс»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» после победы в третьем матчe 1/4 финала с «Лос-Анджелес Лейкерс» (131:108; счёт в серии 3-0) установила рекорд североамериканской лиги.

В этом сезоне баскетболисты «Тандер» обыгрывали «Лейкерс» в среднем с разницей в счёте после финальной сирены в 25,1 очка за игру в семи встречах, включая плей-офф. Это самая большая разница в счёте в истории НБА за один сезон против одного соперника (минимум пять игр), сообщили в Sportsnet Stats.

«Оклахома» на данный момент не потерпела ни одного поражения в плей-офф. В первом раунде был пройден клуб «Финикс Санз» — 4-0.