Велимир Перасович высказался насчёт предстоящего первого матча УНИКСа с «Зенитом»

Главный тренер казанского клуба УНИКС Велимир Перасович высказался об ожиданиях от первой игры полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ с санкт-петербургским коллективом «Зенит». Матч пройдёт 11 мая в Казани и начнётся в 18:00 мск.

«Мы весь сезон шли к плей-офф, бились за него. Но три последних матча с «Зенитом» оставили неприятный осадок, ведь они легко обыгрывали нас.

Рассчитываем, что сейчас мы подготовлены гораздо лучше. Постараемся показать более качественный баскетбол, чем в предыдущих играх с питерской командой. Уверен, нас ждёт интересная серия», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанской команды.