Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легионер УНИКСа из США: важно сохранять хладнокровие на протяжении всей серии с «Зенитом»

Легионер УНИКСа из США: важно сохранять хладнокровие на протяжении всей серии с «Зенитом»
Комментарии

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм высказался о настрое на первый матч полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который состоится 11 мая в Казани.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Маркус, оцени состояние команды перед полуфиналом?
– Мы чувствуем себя хорошо. Начинаем серию дома, и у нас есть должок перед «Зенитом». Они победили в трёх последних личных встречах, поэтому мы намерены взять реванш.

— Как вы провели неделю после завершения четвертьфинала?
– Нам было важно узнать, кто победит в паре «Уралмаш» – «Зенит». Мы хорошо знаем питерскую команду, поскольку в нынешнем сезоне сыграли с ними шесть матчей в двух турнирах. В паузе пересматривали предыдущие игры, изучали видео, разбирали комбинации и защиту соперников. Считаю, мы действительно готовы. Тренерский штаб разработал план на игру, а нам осталось его реализовать.

— Какие факторы выйдут на первый план в серии с «Зенитом»?
– Агрессивная и самоотверженная игра, надёжная защита, коммуникация между игроками. Понимаем, что полуфинал пройдёт до четырёх побед, следовательно, в теории мы можем провести семь матчей. Так что нельзя слишком расстраиваться после неудач или, напротив, переоценивать свои успехи в отдельных играх. Важно сохранять хладнокровие и спокойствие на протяжении всей серии, — приводит слова Бингэма пресс-служба УНИКСа.

Материалы по теме
Главные удивления и разочарования 1/4 финала плей-офф Единой лиги
Главные удивления и разочарования 1/4 финала плей-офф Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android