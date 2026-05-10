Легионер УНИКСа из США: важно сохранять хладнокровие на протяжении всей серии с «Зенитом»

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм высказался о настрое на первый матч полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом», который состоится 11 мая в Казани.

— Маркус, оцени состояние команды перед полуфиналом?

– Мы чувствуем себя хорошо. Начинаем серию дома, и у нас есть должок перед «Зенитом». Они победили в трёх последних личных встречах, поэтому мы намерены взять реванш.

— Как вы провели неделю после завершения четвертьфинала?

– Нам было важно узнать, кто победит в паре «Уралмаш» – «Зенит». Мы хорошо знаем питерскую команду, поскольку в нынешнем сезоне сыграли с ними шесть матчей в двух турнирах. В паузе пересматривали предыдущие игры, изучали видео, разбирали комбинации и защиту соперников. Считаю, мы действительно готовы. Тренерский штаб разработал план на игру, а нам осталось его реализовать.

— Какие факторы выйдут на первый план в серии с «Зенитом»?

– Агрессивная и самоотверженная игра, надёжная защита, коммуникация между игроками. Понимаем, что полуфинал пройдёт до четырёх побед, следовательно, в теории мы можем провести семь матчей. Так что нельзя слишком расстраиваться после неудач или, напротив, переоценивать свои успехи в отдельных играх. Важно сохранять хладнокровие и спокойствие на протяжении всей серии, — приводит слова Бингэма пресс-служба УНИКСа.