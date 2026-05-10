Емченко из «Зенита» — о серии 1/2 финала ЕЛ с УНИКСом: друг друга уже ничем не удивишь

Защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался в преддверии старта полуфинальной серии сезона-2025/2026 с УНИКСом. Первый матч противостояния состоится 11 мая в

«После последней игры четвертьфинала нам дали два дня выходных. Они, как и всегда, пролетели мимолётно. Провели три тренировки, в первой же начали с просмотра видео, изучения игроков и комбинаций, которые играет соперник. Также проработали это всё на корте, как мы будем нападать против них, как будем защищаться. Уже шесть раз играли между собой в этом сезоне. Друг друга уже ничем не удивишь. Каждый игрок знаком и стиль игры каждой из команд понятен.

Мы знаем наши сильные стороны и слабые стороны соперника. Да, последние три игры мы выиграли у казанцев, но на данной стадии это всё не важно. Всё с чистого листа. Уверен, что серия будет интересная, интригующая и полна множество красивый баскетбольных моментов! Вперёд, «Зенит»!» — приводит слова Емченко «Советский спорт».