Экс-чемпион НБА Перкинс: у «Лейкерс» нет шансов в серии с «Оклахомой»

Бывший чемпион НБА Кендрик Перкинс после третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА заявил, что серия «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131, 0-3) фактически завершена, указав на язык тела Леброна Джеймса как на признак разочарования, и добавил, что «Тандер» вскрыли все слабости состава калифорнийцев.

«Послушайте, у «Лейкерс» просто нет шансов в серии с «Оклахомой». Они не ровня чемпионам. Эта серия закончена.

Вы видели язык тела Леброна Джеймса. Он может убить эту серию и старается не перенапрягаться. Произошло вот что: их вскрыли, да? Вскрыли с точки зрения состава. Оказалось, что «Лейкерс» просто недостаточно атлетичны, чтобы успевать за этими лидерами лиги, особенно Остин Ривз. Его раз за разом проходили в защите», — приводит слова Перкинса Basket News.