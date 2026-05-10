Главная Баскетбол Новости

Экс-чемпион НБА Перкинс: у «Лейкерс» нет шансов в серии с «Оклахомой»

Бывший чемпион НБА Кендрик Перкинс после третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф НБА заявил, что серия «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Оклахома-Сити Тандер» (108:131, 0-3) фактически завершена, указав на язык тела Леброна Джеймса как на признак разочарования, и добавил, что «Тандер» вскрыли все слабости состава калифорнийцев.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

«Послушайте, у «Лейкерс» просто нет шансов в серии с «Оклахомой». Они не ровня чемпионам. Эта серия закончена.

Вы видели язык тела Леброна Джеймса. Он может убить эту серию и старается не перенапрягаться. Произошло вот что: их вскрыли, да? Вскрыли с точки зрения состава. Оказалось, что «Лейкерс» просто недостаточно атлетичны, чтобы успевать за этими лидерами лиги, особенно Остин Ривз. Его раз за разом проходили в защите», — приводит слова Перкинса Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
