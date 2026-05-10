Баскетбол Новости

«Бостон» и «Атланта» вели переговоры по Джейлену Брауну — Манникс
Инсайдер НБА Крис Манникс раскрыл, что «Бостон Селтикс» и «Атланта Хоукс» ранее вели переговоры, касающиеся форварда Джейлена Брауна.

«На этой неделе я писал об «Атланте Хоукс». Джейлен родом из Джорджии. Прошлым межсезоньем у «Селтикс» и «Хоукс» действительно состоялся короткий разговор о Джейлене Брауне. Он ни к чему не привёл. «Хоукс» опасались размера контракта Брауна, который на тот момент, кажется, был самым большим в истории НБА. И они были не в том положении, чтобы идти ва-банк. «Селтикс» тоже не были настроены просто отдавать Джейлена Брауна. Так что разговор никуда не зашёл.

Но учитывая то, что случилось в этом сезоне, я могу представить, что эта команда заинтересуется Брауном. Опять же, «Майами», «Хьюстон», «Голден Стэйт» — команды, которые теоретически будут в числе претендентов на Янниса Адетокунбо, могут переключиться и предпринять попытку заполучить Джейлена Брауна. Так что за этой ситуацией стоит последить. Многое может случиться», — сказал Манникс в видео на YouTube-канале NBA on NBC.

