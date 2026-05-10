Защитник «Зенита» Фрейзер — о серии с УНИКСом: это будет битва

Американский защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился ожиданиями от первого выездного матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с казанским УНИКСом. Первая игра серии пройдёт 11 мая в Казани и начнётся в 18:00 мск.

«Да, мы полностью восстановились. Мы понимаем, что это за серия — это будет битва. Так что нам просто нужно быть ментально готовыми. Как я уже сказал, мы отдохнули, тело чувствует себя хорошо, но психологически нам нужно быть сфокусированными и готовыми к полноценной 40-минутной битве здесь, в Казани», — приводит слова Фрейзера официальный сайт санкт-петербургского клуба.