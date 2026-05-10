Защитник «Зенита» Фрейзер назвал главную опасность УНИКСа на своей площадке

Американский защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился ожиданиями от серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Первая игра серии пройдёт 11 мая в Казани и начнётся в 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Все мы помним серию с УНИКСом, которая была три года назад. Вы — один из немногих игроков «Зенита» того состава, кто играет и сейчас. Настало время для реванша?
— Конечно, мы хотим победить их здесь. Это очень хороший баскетбольный клуб. План на любую серию — это победа, но мы определённо имеем с ними свои счёты. Так что, повторюсь, нам нужно быть психологически заряженными и показать здесь правильный баскетбол.

— Начинаем с двух игр на выезде. В чём главная опасность УНИКСа при своих болельщиках и на домашнем паркете?
— В том, что они могут переиграть нас в жёсткости. Думаю, нам нужно нивелировать это. Мы знаем, что они любят играть быстро, и нам нужно сравняться с ними в быстрых отрывах. Опять же, это очень сильная команда. В этом году у нас равный счёт по сезону — 3-3, так что опять же: мы знаем, что это будет битва. У них много опасных, разных по таланту игроков. Нам просто нужно быть сосредоточенными и готовыми ко всему, что нас ждёт, быть готовыми принять этот вызов», — приводит слова Фрейзера официальный сайт «Зенита».

