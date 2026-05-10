Экс-центровой «Юты» избран мэром города Маунт-Вернон в Техасе

Бывший игрок НБА Грег Остертаг, выступавший за «Юту Джаз» и «Сакраменто Кингз», победил на выборах главы города Маунт-Вернон (штат Техас) с населением около 2,5 тыс. человек. Он набрал 245 голосов против 210 у действующего мэра Брэда Хаймана, сообщает People.

53-летний Остертаг, который после завершения карьеры работает риелтором и владеет спортивным баром, заявил, что должность мэра является добровольческой.

«Я бы бросился перед школьным автобусом, чтобы спасти хоть одного из них. Вот насколько важны для меня эти дети в этом городе. Действия мэра должны быть основаны на убеждениях о добре и морали», — заявил Остертаг в ходе предвыборной кампании.

Остертаг провёл в НБА 11 сезонов. На его счету 756 игр и 3512 очков (в среднем 4,6 за игру).