Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-центровой «Юты» избран мэром города Маунт-Вернон в Техасе

Экс-центровой «Юты» избран мэром города Маунт-Вернон в Техасе
Комментарии

Бывший игрок НБА Грег Остертаг, выступавший за «Юту Джаз» и «Сакраменто Кингз», победил на выборах главы города Маунт-Вернон (штат Техас) с населением около 2,5 тыс. человек. Он набрал 245 голосов против 210 у действующего мэра Брэда Хаймана, сообщает People.

53-летний Остертаг, который после завершения карьеры работает риелтором и владеет спортивным баром, заявил, что должность мэра является добровольческой.

«Я бы бросился перед школьным автобусом, чтобы спасти хоть одного из них. Вот насколько важны для меня эти дети в этом городе. Действия мэра должны быть основаны на убеждениях о добре и морали», — заявил Остертаг в ходе предвыборной кампании.

Остертаг провёл в НБА 11 сезонов. На его счету 756 игр и 3512 очков (в среднем 4,6 за игру).

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android