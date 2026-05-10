«Голден Стэйт» намерен приобрести звезду в пару к Карри — Чарания

Инсайдер НБА Шэмс Чарания сообщает, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» намерено выйти на трансферный рынок в надежде заполучить ещё одного звёздного игрока в пару к 38-летнему разыгрывающему Стефену Карри.

«Насколько мне известно, «Уорриорз» выйдут на рынок в поисках игрока звёздного калибра в пару к Стефену Карри», — приводит слова Чарании Basket News.

В текущем сезоне НБА «Голден Стэйт» завершил выступление в турнире плей-ин после поражения от «Финикс Санз» (96:111).

Сам Карри, несмотря на травмы, провёл в регулярном чемпионате 43 матча, набирая в среднем 26,6 очка, 3,6 подбора и 4,7 передачи при 39,5% реализации трёхочковых.