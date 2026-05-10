Люк Кеннард заявил, что Дончич делает всё возможное для возвращения на площадку

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Кеннард заявил, что словенский разыгрывающий команды Лука Дончич, восстанавливающийся после травмы, прилагает все усилия, чтобы вернуться на площадку и помочь «Лейкерс» в серии плей-офф, где калифорнийцы уступают «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 0-3.

«Когда у вас на площадке лучший бомбардир лиги, если бы он был, это определённо меняет динамику команды. И мы это знаем, и, очевидно, мы скучаем по нему. Он сейчас работает над своим возвращением не покладая рук. Лука делает всё для того, чтобы вернуться как можно скорее», — приводит слова Кеннарда репортёр Бенджамин Ройер в социальной сети Х.

Напомним, Дончич выбыл из-за повреждении задней поверхности бедра второй степени в начале апреля.