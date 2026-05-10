Скотти Барнс: Гилджес-Александер не выпрашивает фолы, он просто агрессивно атакует

Американский форвард «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс высказался в поддержку разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера, отвечая на критику его манеры зарабатывать штрафные броски.

«Шей на самом деле не выпрашивает фолы, он просто агрессивно идёт к кольцу, поэтому им дают фолы. Нет причин ненавидеть его игру», — приводит слова Барнса NBA Base в социальной сети Х.

В регулярном чемпионате НБА сезона-2025/2026 Гилджес-Александер провёл 66 матчей, набирая в среднем 31,2 очка за игру.

«Оклахома-Сити Тандер» — действующий чемпион североамериканской лиги. В финале прошлого года команда обыграла «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-3 в серии.

