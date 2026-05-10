Стал известен победитель лотереи драфта НБА — 2026

Сегодня, 10 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Вашингтон Уизардс» — до розыгрыша вероятность того, что именно эта команда займёт первую строчку, составляла 14%. Первый раунд драфта пройдёт 23 июня, а второй — 24 июня.

Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:

«Вашингтон Уизардс». «Юта Джаз». «Мемфис Гриззлиз». «Чикаго Буллз». «Лос-Анджелес Клипперс». «Бруклин Нетс». «Сакраменто Кингз». «Атланта Хоукс». «Даллас Маверикс». «Милуоки Бакс». «Голден Стэйт Уорриорз». «Оклахома Сити-Тандер». «Майами Хит». «Шарлотт Хорнетс».