Стал известен победитель лотереи драфта НБА — 2026
Сегодня, 10 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Вашингтон Уизардс» — до розыгрыша вероятность того, что именно эта команда займёт первую строчку, составляла 14%. Первый раунд драфта пройдёт 23 июня, а второй — 24 июня.
Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:
- «Вашингтон Уизардс».
- «Юта Джаз».
- «Мемфис Гриззлиз».
- «Чикаго Буллз».
- «Лос-Анджелес Клипперс».
- «Бруклин Нетс».
- «Сакраменто Кингз».
- «Атланта Хоукс».
- «Даллас Маверикс».
- «Милуоки Бакс».
- «Голден Стэйт Уорриорз».
- «Оклахома Сити-Тандер».
- «Майами Хит».
- «Шарлотт Хорнетс».
