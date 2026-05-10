Главная Баскетбол Новости

Стал известен победитель лотереи драфта НБА — 2026

Стал известен победитель лотереи драфта НБА — 2026
Сегодня, 10 мая, были определены результаты лотереи драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Вашингтон Уизардс» — до розыгрыша вероятность того, что именно эта команда займёт первую строчку, составляла 14%. Первый раунд драфта пройдёт 23 июня, а второй — 24 июня.

Окончательная расстановка команд выглядит следующим образом:

  1. «Вашингтон Уизардс».
  2. «Юта Джаз».
  3. «Мемфис Гриззлиз».
  4. «Чикаго Буллз».
  5. «Лос-Анджелес Клипперс».
  6. «Бруклин Нетс».
  7. «Сакраменто Кингз».
  8. «Атланта Хоукс».
  9. «Даллас Маверикс».
  10. «Милуоки Бакс».
  11. «Голден Стэйт Уорриорз».
  12. «Оклахома Сити-Тандер».
  13. «Майами Хит».
  14. «Шарлотт Хорнетс».
