Шакил О’Нил высказался об игре Джеймса Хардена

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил после третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф между «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс» (116:109, 1-2) выразил сомнение в стабильности игры разыгрывающего «Кавальерс» Джеймса Хардена.

«Вопрос в том, сможет ли он играть так стабильно? В последние годы мы видели одну хорошую игру, а затем четыре-пять неудачных. «Кавальерс» брали его туда ради чемпионства. Не для того, чтобы просто сделать команду лучше и дойти до финала Восточной конференции», — приводит слова О’Нила NBA Courtside в социальной сети Х.

В третьем матчи серии Харден набрал 19 очков, сделал два подбора и один перехват.