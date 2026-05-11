Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О’Нил высказался об игре Джеймса Хардена

Шакил О’Нил высказался об игре Джеймса Хардена
Комментарии

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил после третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф между «Кливленд Кавальерс» и «Детройт Пистонс» (116:109, 1-2) выразил сомнение в стабильности игры разыгрывающего «Кавальерс» Джеймса Хардена.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
116 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Харден - 19, Аллен - 18, Мобли - 13, Шрёдер - 11, Страс - 7, Меррилл - 7, Тайсон - 3, Уэйд - 3, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Томлин
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 21, Робинсон - 15, Дюрен - 11, Рид - 11, Томпсон - 9, Леверт - 6, Стюарт - 4, Грин - 3, Дженкинс - 2, Холланд, Ланир, Сассер, Смит

«Вопрос в том, сможет ли он играть так стабильно? В последние годы мы видели одну хорошую игру, а затем четыре-пять неудачных. «Кавальерс» брали его туда ради чемпионства. Не для того, чтобы просто сделать команду лучше и дойти до финала Восточной конференции», — приводит слова О’Нила NBA Courtside в социальной сети Х.

В третьем матчи серии Харден набрал 19 очков, сделал два подбора и один перехват.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android