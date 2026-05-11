Президент «Индианы» извинился перед болельщиками за потерю выбора в топ-5 на драфте НБА

Президент «Индианы Пэйсерс» Кевин Притчард извинился перед болельщиками после того, как клуб потерял выбор в первом раунде драфта из-за сделки по обмену Ивицы Зубаца.

«Мне очень жаль всех наших болельщиков. Я беру на себя этот риск. Удивлён, что выбор оказался пятым после этого года. Думал, нам уже пора повезти. Но, пожалуйста, помните: эта команда заслужила стартового центрового, чтобы конкурировать с сильнейшими командами в следующем году. Мы всегда были устойчивыми», — написал Притчард на своей странице в социальной сети X.

По итогам лотереи право выбора под первым номером получил «Вашингтон Уизардс».

«Индиана» завершила сезон-2025/2026 на предпоследнем месте в турнирной таблице НБА.