Филадельфия Сиксерс — Нью-Йорк Никс, результат матча 11 мая 2026, счет 114:144, 4-й матч 1/4 финала плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» всухую выиграл серию у «Филадельфии» и вышел в полуфинал плей-офф НБА
Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 144:114. Благодаря данному результату счёт в серии теперь 4-0. Коллектив из Нью-Йорка уверенно вышел в полуфинал плей-офф

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 144
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Макси - 17, Убре - 10, Терри - 9, Эдвардс - 8, Эджкомб - 8, Джордж - 7, Брум - 7, Бона - 7, Граймс - 6, Барлоу - 5, Драммонд - 4, Уотфорд - 2, Лоури, Уокер
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 25, Брансон - 22, Харт - 17, Таунс - 17, Бриджес - 12, Шамет - 12, Кларксон - 7, Альварадо - 7, Робинсон - 6, Дадье - 5, Сохан - 5, Хукпорти - 5, Колек - 4, Диавара

В составе «Нью-Йорка» наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Майлз Макбрайд, в активе которого 23 очка и четыре подбора. Его партнёр по команде защитник из США Джейлен Брансон набрал 22 очка, а также сделал четыре подбора и шесть ассистов. Доминиканский центровой команды Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 результативных передач.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал звёздный центровой команды Джоэл Эмбиид — 24 очка, пять подборов и четыре передачи. Разыгрывающий команды Тайриз Макси завершил встречу с 15 очками.

В полуфинале плей-офф НБА (финал Восточной конференции) «Нью-Йорк» встретится с победителем противостояния «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу коллектива из Детройта.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следить за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Второй раунд. LIVE!
