«Нью-Йорк» всухую выиграл серию у «Филадельфии» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Филадельфия Сиксерс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и закончилась победой гостей со счётом 144:114. Благодаря данному результату счёт в серии теперь 4-0. Коллектив из Нью-Йорка уверенно вышел в полуфинал плей-офф

В составе «Нью-Йорка» наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Майлз Макбрайд, в активе которого 23 очка и четыре подбора. Его партнёр по команде защитник из США Джейлен Брансон набрал 22 очка, а также сделал четыре подбора и шесть ассистов. Доминиканский центровой команды Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 результативных передач.

Лучшую результативность в «Филадельфии» показал звёздный центровой команды Джоэл Эмбиид — 24 очка, пять подборов и четыре передачи. Разыгрывающий команды Тайриз Макси завершил встречу с 15 очками.

В полуфинале плей-офф НБА (финал Восточной конференции) «Нью-Йорк» встретится с победителем противостояния «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу коллектива из Детройта.