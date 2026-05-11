Бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон внесён в базу сайта «Миротворец»*

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, бывший игрок московского ЦСКА Виталий Фридзон внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Виталий Фридзон включён в Зал славы Единой лиги ВТБ. Он выступал в организации с 2004 по 2024 год, став семикратным чемпионом ЕЛ, четырёхкратным участником МВЗ. Является рекордсменом МВЗ по очкам за матч (57 очков в 2021 году).

В своей профессиональной карьере Фридзон выступал за такие клубы, как «Стандарт» (Тольятти), подмосковные «Химки», московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.