Виктор Вембаньяма был удалён с площадки в матче плей-офф НБА. Он ударил соперника локтем
В данный момент проходит четвёртый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 60:59 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
4-я четверть
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Макдэниелс, Филлипс, Эдвардс, Инглс, Хиланд, Конли, Рид, Андерсон, Досунму, Беранже, Кларк, Гобер, Рэндл
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Вембаньяма, Харпер, Джонсон, Фокс, Касл, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Васселл, Шампани, Барнс, Уотерс III

Центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в начале второй четверти допустил грубое нарушение против бигмена «Миннесоты» Наза Рида, ударив его локтем по лицу. В результате арбитры присудили Вембаньяме неспортивный фол второй степени, что привело к его немедленному удалению с площадки.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, до этого матча Виктор провёл в плей-офф семь игр, в которых в среднем набирал 21,9 очка, совершал 11,4 подбора и делал пять блок-шотов за встречу.

