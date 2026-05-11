Виктор Вембаньяма был удалён с площадки в матче плей-офф НБА. Он ударил соперника локтем

В данный момент проходит четвёртый матч в рамках серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написания новости счёт на табло — 60:59 в пользу домашней команды.

Центровой и лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в начале второй четверти допустил грубое нарушение против бигмена «Миннесоты» Наза Рида, ударив его локтем по лицу. В результате арбитры присудили Вембаньяме неспортивный фол второй степени, что привело к его немедленному удалению с площадки.

Напомним, до этого матча Виктор провёл в плей-офф семь игр, в которых в среднем набирал 21,9 очка, совершал 11,4 подбора и делал пять блок-шотов за встречу.