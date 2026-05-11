«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» и сравняла счёт в серии. Вембаньяму удалили

В ночь с 10 на 11 мая на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился второй матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 114:109.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и сделавший шесть подборов и две передачи. Также на счету французского центрового Руди Гобера дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

Самым результативным игроком гостей стал американский защитник ДеАарон Фокс, набравший 24 очка, четыре подбора и три передачи. На счету французского центрового Виктора Вембаньямы четыре очка, четыре подбора и одна передача, игрок был удалён с площадки за удар локтем.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.