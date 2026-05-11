Миннесота Тимбервулвз — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 11 мая 2026, счет 114:109, 4-й матч 1/4 финала плей-офф НБА 2025/2026

«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» и сравняла счёт в серии. Вембаньяму удалили
В ночь с 10 на 11 мая на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США) завершился второй матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 114:109.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и сделавший шесть подборов и две передачи. Также на счету французского центрового Руди Гобера дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

Самым результативным игроком гостей стал американский защитник ДеАарон Фокс, набравший 24 очка, четыре подбора и три передачи. На счету французского центрового Виктора Вембаньямы четыре очка, четыре подбора и одна передача, игрок был удалён с площадки за удар локтем.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
