Инсайдер рассказал, что грозит Вембаньяме за удар соперника локтем в матче плей-офф НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигел прокомментировал вероятность дисквалификации центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы после его удаления в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:114, 2-2).

«Виктор Вембаньяма, который сегодня был удалён с площадки в матче с «Тимбервулвз» за грубый фол второй степени, теперь рискует получить дисквалификацию на одну игру из-за своего удара локтем по Назу Риду. Завтра лига пересмотрит этот эпизод и примет решение о возможных дополнительных мерах», — написал Сигел на своей страничке в социальной сети X.

Напомним, в начале второй четверти Вембаньяма совершил грубое нарушение против бигмена «Миннесоты» Наза Рида, ударив того локтем по лицу. За это ему был назначен фол второй степени, что повлекло за собой немедленное удаление с площадки.