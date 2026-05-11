Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Сан-Антонио» Джонсон заступился за Виктора Вембаньяму, удалённого за удар локтем

Тренер «Сан-Антонио» Джонсон заступился за Виктора Вембаньяму, удалённого за удар локтем
Комментарии

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон прокомментировал удаление центрового команды Виктора Вембаньяма в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:114, 2-2).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Я просто считаю, что с той жёсткостью, с которой против него играют, на каком-то этапе ты вынужден защищать себя сам. В какой-то момент его должны начинать защищать, а если этого не будет, ему придётся делать это самому», — заявил Джонсон во время пресс-конференции.

Напомним, в начале второй четверти Вембаньяма совершил грубое нарушение против бигмена «Миннесоты» Наза Рида, ударив того локтем по лицу. За это ему был назначен фол второй степени, что повлекло за собой немедленное удаление с площадки.

Сейчас читают:
«Нью-Йорк» вышел в финал Востока, Вембаньяма ударил локтем соперника. Плей-офф НБА — LIVE
Live
«Нью-Йорк» вышел в финал Востока, Вембаньяма ударил локтем соперника. Плей-офф НБА — LIVE
Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться
Видео
Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android