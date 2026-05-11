Тренер «Сан-Антонио» Джонсон заступился за Виктора Вембаньяму, удалённого за удар локтем

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон прокомментировал удаление центрового команды Виктора Вембаньяма в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:114, 2-2).

«Я просто считаю, что с той жёсткостью, с которой против него играют, на каком-то этапе ты вынужден защищать себя сам. В какой-то момент его должны начинать защищать, а если этого не будет, ему придётся делать это самому», — заявил Джонсон во время пресс-конференции.

Напомним, в начале второй четверти Вембаньяма совершил грубое нарушение против бигмена «Миннесоты» Наза Рида, ударив того локтем по лицу. За это ему был назначен фол второй степени, что повлекло за собой немедленное удаление с площадки.