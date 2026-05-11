В понедельник, 11 мая, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится первый игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 11 мая:

18:00 — УНИКС — «Зенит» (счёт в серии 0-0).

«Локомотив-Кубань», ЦСКА, УНИКС и «Зенит» вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ. Краснодарский и московский клубы завершили свои серии со счётом 3-0, а УНИКС стал первым полуфиналистом турнира, также выиграв серию всухую. «Зенит» в четвертьфинале обыграл «Уралмаш» со счётом 3-1. В полуфинале действующий чемпион сыграет против «Локомотива-Кубань», а УНИКС встретится с петербургским «Зенитом».