УНИКС — «Зенит»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В понедельник, 11 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 18:00 по московскому времени начнётся первый полуфинальный матч между двумя командами из топ-3 регулярного чемпионата — «Зенитом» и УНИКСом.

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч! Страна», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

В четвертьфинале УНИКС встретился с московской командой МБА-МАИ, которую обыграл без единого проигрыша со счётом 3-0. «Зенит» в первом матче 1/4 финала Единой лиги уступил «Уралмашу», однако позже смог отыграться и завершил серию со счётом 3-1. Завтра, 12 мая, в полуфинале встретятся ЦСКА и «Локомотив-Кубань».