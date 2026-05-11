УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Эдвардс — о своём развитии в НБА: люди вокруг не дают мне расслабляться

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался после матча четвертьфинала плей-офф НБА о том, как изменился за время выступлений в лиге.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Чем старше становишься, тем взрослее становишься как человек. Многое зависит от людей вокруг меня. Эти люди действительно хотят видеть мой успех. Они не дают мне расслабляться, не позволяют брать выходные. Постоянно держат меня в тонусе. Я ценю всех людей из своего окружения», — приводит слова Эдвардса официальный аккаунт НБА в социальной сети X.

Эдвардс стал самым результативным игроком четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс». Лидер «Миннесоты» набрал 36 очков, сделал шесть подборов и отдал две результативные передачи.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
